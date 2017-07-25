Результаты ЕГЭ-2017 в Подмосковье остаются на уровне прошлого года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министр образования Московской области Марина Захарова оценила результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в текущем году на уровне прошлого года: из 30 тысяч выпускников региона аттестаты не получили 172 школьника. Об этом министр сообщила во вторник на пресс-конференции.

"Выпускников у этом году в Московской области, если мы говорим про 11 класс, было чуть более 30 тысяч, все они были допущены к сдаче ЕГЭ. Если говорить о качественном результате, то тех, кто не получил аттестат в Московской области - 172 ученика. По сравнению с прошлым годом цифры разнятся незначительно", - сказала Захарова.

По словам министра, в текущем году в Подмосковье три выпускника, которые при сдаче трех предметов получили по 100 балов, и 15 выпускников, которые получили более чем по двум предметам 100 баллов.

"Мы считаем это очень хорошим результатом. Количество стобалльников в Подмосковье осталось практически на том же уровне, что было и в 2016 году, это больше 330 учеников", - сказала Захарова, добавив, что предметы, которые в основном выбирались стобалльниками - это профильная математика, физика, химия, география, ИКТ. Наибольшее количество выпускников Московской области сдавали обществознание, физику и английский язык, как предметы по выбору.

Она добавила, что Балашиха, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Раменское, Дубна стали муниципалитетами-лидерами по количеству стобалльников по одному или нескольким предметам. "Муниципалитеты-лидеры остаются неизменными на протяжении нескольких лет", - сказала министр.

Во время проведения итоговой аттестации в Московской области было аккредитовано и работало 1804 общественных наблюдателя, из них более 300 -студенты, которым была зачтена педагогическая практика. "Каких-то серьезных нарушений при проведении экзамена выявлено не было", - отметила Захарова.