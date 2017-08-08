Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комплекс переработки отходов в Химках оштрафован за разлетающийся мусор

Москва Московская область
8 августа, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Организацию "Экопромсервис" обязали выплатить 120 тыс. рублей и ликвидировать выявленные нарушения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало комплекс по переработке отходов ООО "Экопромсервис" в Химках за частичное отсутствие ограждения и навеса, сообщает ведомство во вторник.

Специалисты эконадзора провели проверку из-за многочисленных жалоб горожан на то, что мусор с территории комплекса разлетается в жилые кварталы, поясняется в сообщении. Инспекторы обнаружили на базе предприятия навалы мусора высотой до трех метров на площади свыше 150 кв. м, не оборудованные должным образом.

"Общество оштрафовано на 120 тыс. рублей и получило представление о необходимости ликвидировать нарушения", - цитируется в материале министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Комплекс с одной стороны примыкает к закрытому мусорному полигону "Левобережный", но в этом месте отсутствует необходимое ограждение. Навес должен был предотвращать попадание осадков в отходы и ограничить образование опасной для окружающей среды жидкости - фильтрата.

Предприятие, по данным регионального министерства, не использует дезинфекционную ванну для мойки колес мусоровозов: она заросла травой. Площадка с навалами мусора также не оборудована системой сбора ливневых вод, перечислили в Минэкологии Подмосковья нарушения.

Сейчас министерство контролирует ситуацию на комплексе, резюмируется в материале.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: Сечин заявлен свидетелем в суде по делу Улюкаева
2
Погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина
3
С 2021 года Москва откажется от закупок дизельных автобусов
4
Саакашвили сообщил, что находится в Литве
5
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры
6
СМИ: Саакашвили покинул территорию Польши
7
Поклонская считает недопустимым показ трейлера "Матильды" в кинотеатрах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама