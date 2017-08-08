Комплекс переработки отходов в Химках оштрафован за разлетающийся мусор

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало комплекс по переработке отходов ООО "Экопромсервис" в Химках за частичное отсутствие ограждения и навеса, сообщает ведомство во вторник.

Специалисты эконадзора провели проверку из-за многочисленных жалоб горожан на то, что мусор с территории комплекса разлетается в жилые кварталы, поясняется в сообщении. Инспекторы обнаружили на базе предприятия навалы мусора высотой до трех метров на площади свыше 150 кв. м, не оборудованные должным образом.

"Общество оштрафовано на 120 тыс. рублей и получило представление о необходимости ликвидировать нарушения", - цитируется в материале министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Комплекс с одной стороны примыкает к закрытому мусорному полигону "Левобережный", но в этом месте отсутствует необходимое ограждение. Навес должен был предотвращать попадание осадков в отходы и ограничить образование опасной для окружающей среды жидкости - фильтрата.

Предприятие, по данным регионального министерства, не использует дезинфекционную ванну для мойки колес мусоровозов: она заросла травой. Площадка с навалами мусора также не оборудована системой сбора ливневых вод, перечислили в Минэкологии Подмосковья нарушения.

Сейчас министерство контролирует ситуацию на комплексе, резюмируется в материале.