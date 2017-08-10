Более 10 муляжей патрульных машин ДПС украли в Московской области

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области вынуждено дополнительно заказывать муляжи патрульных машин ДПС из-за того, что более 10 из 100 имитаций полицейских автомобилей были украдены. Об этом агентству РИАМО в четверг сообщил министр транспорта области Игорь Тресков.

"Муляжи воруют. Украли уже больше 10. Мы их восстанавливаем, заказываем новые", - сказал он.

Дорожники устанавливают имитацию экипажа ДПС в самых аварийноопасных местах, сообщал ранее Тресков в интервью "Российской газете". На участках с муляжами не было ни одного погибшего, поскольку водитель успевает сбросить скорость пока осознает, что патруль не настоящий. Поэтому Минтранс региона намеревался увеличить количество имитаций на дорогах Подмосковья.

Кража муляжа полицейской машины наказывается до двух лет лишения свободы по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Тайное хищение чужого имущества". Аналогичные случаи происходят в других субъектах РФ. Так, эту статью вменяют мужчине, попытавшемуся увезти имитацию экипажа ДПС на трассе во Владимирской области на прошлой неделе.