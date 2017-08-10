Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 10 муляжей патрульных машин ДПС украли в Московской области

Москва Московская область
10 августа, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Минтранс региона восстанавливает украденные муляжи и планирует увеличить количество имитаций патрулей на дорогах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области вынуждено дополнительно заказывать муляжи патрульных машин ДПС из-за того, что более 10 из 100 имитаций полицейских автомобилей были украдены. Об этом агентству РИАМО в четверг сообщил министр транспорта области Игорь Тресков.

"Муляжи воруют. Украли уже больше 10. Мы их восстанавливаем, заказываем новые", - сказал он.

Дорожники устанавливают имитацию экипажа ДПС в самых аварийноопасных местах, сообщал ранее Тресков в интервью "Российской газете". На участках с муляжами не было ни одного погибшего, поскольку водитель успевает сбросить скорость пока осознает, что патруль не настоящий. Поэтому Минтранс региона намеревался увеличить количество имитаций на дорогах Подмосковья.

Кража муляжа полицейской машины наказывается до двух лет лишения свободы по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Тайное хищение чужого имущества". Аналогичные случаи происходят в других субъектах РФ. Так, эту статью вменяют мужчине, попытавшемуся увезти имитацию экипажа ДПС на трассе во Владимирской области на прошлой неделе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
В Смоленске горит швейная фабрика
3
Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров
4
Кирилл Серебренников удостоен премии "Европа - новая театральная реальность"
5
Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетике
6
Для чего можно и нельзя использовать аспирин
7
Житель Калининграда при трудоустройстве узнал, что 13 лет числится умершим
Темы дня
Новости партнеров
Реклама