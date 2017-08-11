Жители Подмосковья в рамках акции собрали 3 тыс. продуктовых наборов для малоимущих

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Жители Подмосковья с апреля собрали около трех тысяч продуктовых наборов в рамках акции "Добрая покупка", направленной на помощь малообеспеченным пенсионерам и малоимущим семьям с детьми в регионе. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба министерства социального развития Московской области.

"Добрая покупка" стартовала в апреле в рамках благотворительной кампании "Подмосковье - территория добра" и продлится девять месяцев - по декабрь 2017 года, уточнили в ведомстве.

"Всего почти за пять месяцев с начала проведения акции было собрано более 12 тонн продуктов, из которых сформировано около трех тысяч продуктовых наборов. Все наборы были доставлены социальными работниками малообеспеченным пенсионерам и малоимущим семьям с детьми", - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская, чьи слова цитирует пресс-служба ведомства.

В рамках благотворительной кампании проходят и несколько других акций. Благодаря акции "10 добрых дел волонтера" уже оказана помощь 3690 нуждающимся в бытовом обустройстве, досуговом, транспортном сопровождении при посещении медицинских и иных организаций. В рамках акции "Твоему четвероногому другу!" оказана помощь 104 малоимущим гражданам в покупке и доставке корма для домашних животных.

Кроме того, в регионе проходят акции "Добрая подписка" - оказание помощи в бесплатной подписке на печатные средства массовой информации и "За чистоту двора и дома!", в которую входят помощь в бытовом ремонте, уборка домов и дворовых территорий малоимущим одиноко проживающим гражданам.