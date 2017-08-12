В Подмосковье в ДТП с мотоциклом погибли два человека

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись в Подольском районе Подмосковья, в результате аварии погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На 32 км автодороги "Крым" столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль "ВАЗ". В результате аварии погибли водитель и пассажир мотоцикла", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Движение на месте не затруднено.