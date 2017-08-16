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Восемь подмосковных усадеб сдадут в аренду под восстановление в 2017-2019 годах

Москва Московская область
16 августа, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

В этом году на сдачу запланировано три объекта - усадьба Соллогубов в Серпухове, усадьба Мамонтовых в Пушкинском районе и усадьба Любвино в Рузском

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в течение трех лет путем электронных торгов выбрать арендаторов усадеб, являющихся объектами культурного наследия, для их последующего восстановления. Всего с 2013 года сдана в аренду под восстановление 31 усадьба, из которых 15 областных и 16 муниципальных. Об этом сообщила журналистам в среду начальник управления распоряжения имуществом казны Министерства имущественных отношений Московской области Елена Лоскутова.

По ее словам, на территории Подмосковья расположено более 320 ОКН (объектов культурного наследия), из которых 20% находится в неудовлетворительном состоянии.

"Мы уже на этот год запланировали три объекта - усадьбу Соллогубов в Серпухове, усадьбу Мамонтовых в Пушкинском районе, усадьбу Любвино в Рузском", - сказала Лоскутова, добавив, что в 2018 году запланировано вовлечение 2 усадьбы, на 2019 год - еще три.

Всего с 2013 года сдана в аренду под восстановление 31 подмосковная усадьба, из которых 15 областных и 16 муниципальных.

"Из 31 сданной в аренду усадьбы непосредственно к реставрационным работам уже приступили по 11 объектам культурного наследия, по двум усадьбам работы по восстановлению уже завершены - Усадьба "В. И. Аигина" и Усадьба "Дом Круминга", - добавила она. Следующий объект культурного наследия, планируемый к приемке выполненных работ по восстановлению, ожидается "Дом управляющего Балашихинской мануфактурой" в Балашихе, планируемый срок восстановления - 4 квартал 2018 года.

Лоскутова уточнила, что арендатор заходит на объект на льготных условиях: ОКН передается в аренду по рыночной ставке на 49 лет с условием проведения реставрационных работ за счет инвестора. "Срок реставрации не должен превышать 7 лет, а после окончания реставрационных работ устанавливается размер арендной платы в 1 рубль за 1 кв. м в год", - сказала она.

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