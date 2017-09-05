Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число пострадавших после падения башенного крана в Химках увеличилось до трех

Москва Московская область
5 сентября, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

В результате обрушения еще два человека погибли

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате падения башенного крана в Химках возросло до трех, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минздрава Московской области.

"Всего в результате произошедшего пострадали три человека", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, еще два человека погибли.

Утром во вторник на стройке на Молодежной улице в Химках произошло обрушение башенного крана при его возведении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Тверской стрелок" попросил суд приговорить его к смертной казни
2
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
3
Устроивший стрельбу в Ивантеевке ударил учителя кухонным топориком
4
Случаи стрельбы в российских школах с 2013 года. Досье
5
Стрелявший в Ивантеевке ученик кричал, что "ждал этого три года"
6
Путин: в КНДР "траву будут есть", но не откажутся от ядерной программы
7
Мэрия Москвы формализовала порядок выхода домов из программы реновации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама