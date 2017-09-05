Число пострадавших после падения башенного крана в Химках увеличилось до трех

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате падения башенного крана в Химках возросло до трех, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минздрава Московской области.

"Всего в результате произошедшего пострадали три человека", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, еще два человека погибли.

Утром во вторник на стройке на Молодежной улице в Химках произошло обрушение башенного крана при его возведении.