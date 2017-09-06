Более 360 дольщиков в Дмитрове могут получить квартиры до конца 2017 года

ДМИТРОВ, 6 сентября. /ТАСС/. Более 360 обманутых дольщиков ЖК "Махалина 13" в подмосковном городе Дмитров должны получить ключи от квартир уже в декабре текущего года. Жители ждали завершения объекта 12 лет. Об этом сообщил журналистам в среду министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов.

"Мы планируем, что уже в декабре текущего года 362 дольщиков "Махалина 13" получат долгожданные ключи от жилья", - сказал Пахомов, добавив, что 17-этажный объект с девятью секциями рассчитан на 544 квартиры. Площадь застройки составляет 3991 кв. метр. Указанный ЖК является одним из признанных проблемных объектов, которых в регионе насчитывается 24.

По словам министра, в 2006 году за строительство ЖК взялась компания ЗАО "Ф. Групп", которая, построив монолитный каркас и сделав кладку, обанкротилась. Затем стройка объекта заморозилась. В 2015 году к завершению объекта приступила компания ООО "Березовец".

"13 октября состоится Арбитражный суд города Москвы, в котором новый инвестор должен выкупить все долги, чтобы люди не доплачивали за то жилье, которое они приобрели. Мы, конечно, будем ходатайствовать и делать все возможное, но прямого давления и воздействия на суд оказывать не будем", - сказал глава ведомства.

Глава Дмитровского района Елена Трошенкова добавила, что несмотря на то, что жители еще не въехали в свои квартиры, дом будет отапливаться. "Уже сделана отделка подъездов, помещений, если не подать отопление, то она испортится", - сказала глава.

Обманутые дольщики Подмосковья

В 2012 году в Подмосковье насчитывалось 108 проблемных объектов и более 18 тыс. обманутых дольщиков. В период с 2013 года по настоящее время в сводный перечень проблемных объектов Московской области было включено еще 27 долгостроев с более чем 6 тыс. обманутыми дольщиками.

Сейчас, по официальным данным, в регионе насчитывается порядка 5 тыс. обманутых дольщиков и 24 проблемных объекта. В антирейтинге субъектов РФ по количеству обманутых дольщиков Московская область занимает седьмое место.