Более 1,5 млн жителей Подмосковья могут проголосовать на выборах 10 сентября

Свидетель: Улюкаев лично уложил портфель с $2 млн в багажник машиныПроисшествия 7 сентября, 12:25
Тарпищев: американские полуфиналы в женском US Open не говорят о гегемонии США в теннисеСпорт 7 сентября, 12:24
Порядка 350 лучших научных работ будут представлены в Нижнем НовгородеНовости партнеров 7 сентября, 12:22
Проекты транспортного перехода на Сахалин. ДосьеБиографии и справки 7 сентября, 12:22
Роскосмос создаст на Восточном инфраструктуру для запуска межпланетных кораблейКосмос 7 сентября, 12:15
Эксперт: мощная вспышка на Солнце может вызвать "багровое" полярное сияние на УралеНаука 7 сентября, 12:11
Крэйвен: отстранение российских паралимпийцев не испортило отношения между МОК и МПКСпорт 7 сентября, 12:08
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереальноМеждународная панорама 7 сентября, 12:03
Кому в России работать хорошо: как госрегулирование повлияло на потребительский рынокПотребительский рынок 7 сентября, 12:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,54 млн человек включены в списки избирателей на муниципальных выборах и дополнительных выборах в Московскую областную думу по Электростальскому одномандатному округу 10 сентября. Об этом сообщила в четверг журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова.
"В списки избирателей включены 1 млн 540 тыс. 401 избиратель", - сказала она.
В единый день голосования 10 сентября в Московской области пройдет более 80 избирательных кампаний, в том числе довыборы депутата областной думы по одномандатному округу. В Подмосковье будет работать 1003 участковые избирательные комиссии.