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Более 1,5 млн жителей Подмосковья могут проголосовать на выборах 10 сентября

Москва Московская область
7 сентября, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

В единый день голосования в регионе пройдет более 80 избирательных кампаний

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,54 млн человек включены в списки избирателей на муниципальных выборах и дополнительных выборах в Московскую областную думу по Электростальскому одномандатному округу 10 сентября. Об этом сообщила в четверг журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова.

"В списки избирателей включены 1 млн 540 тыс. 401 избиратель", - сказала она.

В единый день голосования 10 сентября в Московской области пройдет более 80 избирательных кампаний, в том числе довыборы депутата областной думы по одномандатному округу. В Подмосковье будет работать 1003 участковые избирательные комиссии.

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