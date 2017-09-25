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В Балашихе пройдет митинг из-за неприятного запаха на юго-востоке региона

Москва Московская область
25 сентября, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Как ожидается, 100 человек соберутся перед ДК "Кучино" 30 сентября

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти городского округа Балашиха Московской области согласовали проведение 30 сентября митинга за тщательное расследование и выявление источника неприятного запаха на юго-востоке Московского региона, на который с августа 2017 года начали жаловаться жители Капотни, Косино-Ухтомского, Курьяново, Косино, Балашихи и Реутово. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации округа.

"Перед ДК "Кучино" - да, 100 человек с 12:00 до 13:30", - сообщили в администрации Балашихи, отвечая на вопрос ТАСС, согласован ли митинг.

Как сообщалось ранее, власти создали 8 сентября межрегиональный штаб для экологического расследования источника запаха по жалобам жителей. В него вошли представители Министерства экологии Московской области, департамента экологии и природопользования Москвы и департамента Росприроднадзора по ЦФО.

В рамках этого расследования Минэкологии Подмосковья и Росприроднадзор в общей сложности намеревались проверить около 40 предприятий столичного региона. В частности, Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения "Мосводоканала", мусоросжигательный завод № 4 ГУП "Экотехпром", пункт сортировки отходов ООО "УК "Кусор", ООО "ПК "Вторалюминпродукт", Московский НПЗ и мусорные полигоны ТБО "Кучино" и "Торбеево".

Как заявил ранее заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков, проверки должны быть завершены до конца сентября 2017 года. Этот срок подтвердили в Росприроднадзоре по ЦФО. Чупраков не исключил тогда, что источником неприятного запаха могут быть несколько предприятий или несанкционированное сжигание мусора.

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