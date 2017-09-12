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Власти проверят 20 предприятий Балашихи в рамках экологического расследования

Общество
12 сентября, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Результаты проверки должны быть готовы к 18 сентября

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Глава Балашихи Сергей Юров

Глава Балашихи Сергей Юров

© Пресс-служба администрации Балашихинского городского округа/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Межрегиональный экологический надзор проверит около 20 предприятий в городском округе Балашиха Московской области в рамках расследования источников неприятного запаха на юго-востоке и востоке Московского региона. Об этом во вторник сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

Жители Балашихинского, Люберецкого и Реутовского городских округов Подмосковья неоднократно жаловались на усилившийся во второй половине лета 2017 года неприятный запах. Он также ощущался в отдельных районах Москвы на юго- востоке столицы. Сотрудники Росприроднадзора по ЦФО, Министерства экологии и природопользования Московской области и департамента экологии и природопользования Москвы 11 сентября по поручению губернатора Подмосковья создали межрегиональный штаб, чтобы провести расследование и установить источники запаха, сообщалось ранее.

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"Управлению экологии (в администрации Балашихи - прим. ТАСС) с участием Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Министерства экологии поручаю провести проверку на предприятиях, находящихся на особом контроле, это предприятие по производству минеральной ваты, асфальтовый завод, компания "Роквул" и другие промышленные предприятия. Всего в списке около 20 таких производств", - процитировали Юрова в пресс-службе муниципалитета.

Результаты проверки балашихинских предприятий должны быть готовы к 18 сентября, добавил глава округа. По словам Юрова, 13 сентября муниципальные власти проведут совещание с руководителями промышленных предприятий городского округа и уведомят их о начале проверок. Он также поручил привлечь общественников к инспекциям.

Власти Балашихи уже провели несколько проверок предприятий на территории муниципалитета летом в связи с жалобами жителей. Однако превышений вредных веществ в воздухе выявлено не было.

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