Минэкологии Подмосковья предложило организовать онлайн-мониторинг выбросов промзон

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии Московской области предложило организовать онлайн-мониторинг вредных выбросов всех промышленных зон региона. Об этом сообщил во вторник министр экологии Московской области Александр Коган на совещании в Балашихе.

"Мы сейчас приступили к этой работе и будем выносить на рассмотрение правительства Московской области в ближайшее два-три месяца… систему мониторинга в автоматическом режиме, в режиме онлайн на территории Московской области всех промышленных зон", - сказал он.

Внеплановые проверки

Инициатива организовать онлайн-мониторинг в Подмосковье по примеру проводимого в Москве возникла из-за необходимости установить источник запаха, на который начали жаловаться жители юго-восточных районов столицы и муниципалитетов Московской области с августа 2017 года.

11 сентября по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Росприроднадзор по ЦФО, Министерство экологии и природопользования Московской области и департамент экологии и природопользования Москвы создали межрегиональный штаб для расследования причин появления неприятного запаха.

Как сообщил на совещании в Балашихе зампредседателя правительства Подмосковья Александр Чупраков, внеплановые проверки представители штаба проведут на 41 предприятии. Из них 32 подведомственны Росприроднадзору по ЦФО, девять - Минэкологии области.

Чупраков не исключил, что неприятный запах может быть результатом несанкционированного сжигания мусора.

Общественники и власти до сих пор не сошлись во мнениях относительно причин неприятного запаха на юго-востоке Московской агломерации. Так, Росприроднадзор с 11 сентября провел проверку нескольких предприятий в поисках превышения предельно допустимого уровня выбросов сероводорода (запах тухлых яиц). Общественники на совещании в Балашихе указывали на запах гари и металлическое послевкусие во рту и не согласились, что их причиной мог стать сероводород.

"Проверки будут закончены до конца сентября. По результатам этих проверок мы уже будем понимать, какие из предприятий являются источниками этого неприятного запаха. Это точно не одно предприятие", - сказал Чупраков. Он добавил, что результаты проверок будут публиковаться на сайте администрации Балашихи и Росприроднадзора.

Глава Балашихинского городского округа Сергей Юров предложил дублировать информацию в специально созданный Telegram-канал. "Есть предложение определить перечень участников этого канала... Попросим коллег из Росприроднадзора поучаствовать и министерства экологии. Туда же будем направлять информацию о тех замечаниях, которые есть", - сказал он.