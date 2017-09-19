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Минэкологии Подмосковья предложило организовать онлайн-мониторинг выбросов промзон

Общество
19 сентября, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Предложение будет вынесено на рассмотрение регионального правительства в ближайшие два-три месяца

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© Борис Кавашкина/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии Московской области предложило организовать онлайн-мониторинг вредных выбросов всех промышленных зон региона. Об этом сообщил во вторник министр экологии Московской области Александр Коган на совещании в Балашихе.

"Мы сейчас приступили к этой работе и будем выносить на рассмотрение правительства Московской области в ближайшее два-три месяца… систему мониторинга в автоматическом режиме, в режиме онлайн на территории Московской области всех промышленных зон", - сказал он.

Внеплановые проверки

Инициатива организовать онлайн-мониторинг в Подмосковье по примеру проводимого в Москве возникла из-за необходимости установить источник запаха, на который начали жаловаться жители юго-восточных районов столицы и муниципалитетов Московской области с августа 2017 года.

11 сентября по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Росприроднадзор по ЦФО, Министерство экологии и природопользования Московской области и департамент экологии и природопользования Москвы создали межрегиональный штаб для расследования причин появления неприятного запаха.

Как сообщил на совещании в Балашихе зампредседателя правительства Подмосковья Александр Чупраков, внеплановые проверки представители штаба проведут на 41 предприятии. Из них 32 подведомственны Росприроднадзору по ЦФО, девять - Минэкологии области.

Чупраков не исключил, что неприятный запах может быть результатом несанкционированного сжигания мусора.

Общественники и власти до сих пор не сошлись во мнениях относительно причин неприятного запаха на юго-востоке Московской агломерации. Так, Росприроднадзор с 11 сентября провел проверку нескольких предприятий в поисках превышения предельно допустимого уровня выбросов сероводорода (запах тухлых яиц). Общественники на совещании в Балашихе указывали на запах гари и металлическое послевкусие во рту и не согласились, что их причиной мог стать сероводород.

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"Проверки будут закончены до конца сентября. По результатам этих проверок мы уже будем понимать, какие из предприятий являются источниками этого неприятного запаха. Это точно не одно предприятие", - сказал Чупраков. Он добавил, что результаты проверок будут публиковаться на сайте администрации Балашихи и Росприроднадзора.

Глава Балашихинского городского округа Сергей Юров предложил дублировать информацию в специально созданный Telegram-канал. "Есть предложение определить перечень участников этого канала... Попросим коллег из Росприроднадзора поучаствовать и министерства экологии. Туда же будем направлять информацию о тех замечаниях, которые есть", - сказал он.

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