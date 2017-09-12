Экослужбы выявили в Подмосковье 19 потенциальных источников выбросов сероводорода

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Экологические надзорные службы выявили на востоке Московской области 19 потенциальных источников неприятных запахов, которые в последнее время фиксируются на востоке и юго-востоке Москвы и Подмосковья. Об этом говорится в сообщении областного министерства экологии и природопользования по итогам совещания с участием губернатора области Андрея Воробьева.

"В восточных муниципалитетах Московской области выявлено 19 потенциальных источников неприятных запахов, которые фиксируются в последнее время в Балашихе, Реутове, Железнодорожном, Люберцах и других городских округах", - говорится в сообщении.

По данным министерства, только из Балашихи поступило более 2500 жалоб. Как отметил на совещании глава Балашихи Сергей Юров, существует нехватка станций мониторинга, в ближайшее время в городском округе будут дополнительно установлены две станции, которые позволят получать более объективную картину состояния воздуха.

По мнению зампреда правительства области Александра Чупракова, ситуация с загрязнением воздуха требует создания оперативной группы, которая должна установить конкретные источники загрязнения и рекомендовать меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, в сообщении говорится, что в течение недели пройдут масштабные проверки, которые призваны сократить список предприятий, наиболее негативно влияющих на состояние воздуха.

С начала сентября станции "Мосэкомониторинга" на востоке и юго-востоке Москвы неоднократно фиксировали превышение концентрации сероводорода в воздухе в зоне влияния мусоросжигательного завода №4, мусорного полигона "Кучино", люберецких и курьяновских очистных сооружений "Мосводоканала". В связи этим Росприроднадзор провел проверки на полигоне "Кучино", люберецких и курьяновских очистных сооружениях, Московском НПЗ, мусоросжигательном заводе №4, объектах ООО "ПК Вторалюминпродукт" и на пункте сортировки отходов ООО "УК "Кусор". Ведомство сообщало, что 7 сентября превышение концентрации сероводорода было выявлено на объектах люберецких очистных сооружений, а также в приземной атмосфере вблизи полигона "Кучино", по всем выявленным фактам превышений возбуждены административные дела. Проверку в отношении мусоросжигательного завода №4 в настоящее время проводит и Роспотребнадзор, сообщило ведомство в понедельник 11 сентября.

О том, что на территории Московской области есть предприятия, которые могут быть источниками загрязнения сероводородом юго-востока Москвы, говорил в мае и депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.