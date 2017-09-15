Ущерб от незаконной свалки в Истре площадью 4,5 гектара составил более 24 млн руб.

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Ущерб экологии от крупной незаконной свалки вблизи деревни Юрьево городского округа Истра в Московской области по результатам маркшейдерских исследований составил 24,08 млн руб. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

"Сумма ущерба от свалки площадью 4,5 гектара составила 24,08 млн руб.", - процитировали его в пресс-службе регионального минэкологии.

Ранее в августе ТАСС сообщал, что сотрудники министерства вместе с правоохранительными органами задержали 10 грузовиков и два бульдозера, которые сваливали мусор в районе 38-го километра Новорижского шоссе у деревни Юрьево. Тогда ущерб природе предварительно оценили в 15 млн руб. Площадь загрязненной территории составила 3,5 га.

"Расследование продолжается, в настоящее время устанавливаются виновники административного правонарушения, которым будет предъявлен к возмещению нанесенный ущерб", - отметили в ведомстве в пятницу.

Свалка образовалась на землях неразграниченной собственности, принадлежащих городскому округу. Ответственность за нее должны нести виновники и администрация, то есть собственники, "своим бездействием допустившие нарушения", добавили в минэкологии.