Озеленение трех закрытых мусорных полигонов в Подмосковье начнется в 2019 году

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Основная часть рекультивационных работ на трех закрытых мусорных полигонах в Московской области - "Каширском" (городской округ Кашира), "Быково" (городской округ Павловский Посад) и "Электросталь" (Электростальский городской округ) - завершится в декабре 2018 года. В 2019 году специалисты приступят к озеленению бывших свалок.

"Основной этап рекультивации полигонов планируется завершить в декабре будущего года", - сообщил в понедельник министр экологии Подмосковья Александр Коган. Его слова приводит пресс-служба министерства.

Отмечается, что основной этап включает планировку и изоляцию свалки, завоз чистого грунта, формирование верхнего плодородного слоя почвы и установку систем отведения газов и очистки фильтрата. В минэкологии Подмосковья добавили, что затем специалисты засеют бывший полигон газоном и посадят кустарники на его территории.

"После окончания рекультивации полигоны можно использовать в качестве рекреационных или спортивных объектов", - отметили в министерстве.

Мусорный полигон "Быково" закрыли в 2016 году, "Каширский" - в 2015 году, "Электросталь" - в 2014 году. Общая площадь свалок составляет порядка 30 гектаров, где хранится около 12 млн кубических метров мусора. Ранее сообщалось, что на рекультивацию этих полигонов из федерального и областного бюджетов выделили 1,7 млрд руб.