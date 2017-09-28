Мособлдума признала несоответствующим закону референдум о прямых выборах глав районов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы признали несоответствующим законодательству проведение референдума о возвращении прямых выборов глав муниципальных образований региона. Данное решение было принято в четверг на заседании регионального парламента.

Ранее Мособлизбирком получил ходатайство от подмосковных активистов политических партий "Яблоко", "Открытая Россия" и "ПАРНАС" о проведении референдума Московской области по проекту областного закона "О возвращении всенародных выборов глав городов, районов и районных депутатов". После проверки поданных документов областной избирком перенаправил инициативу в Мособлдуму.

"Комитет предлагает Мособлдуме принять соответствующее постановление и признать вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум, несоответствующим требованиям статьи 12 федерального закона № 67", - сказал на заседании председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов.

Он также пояснил, что на референдум можно выносить вопросы, которые не урегулированы Конституцией РФ, федеральным законодательством или региональным законом. Кроме того, по мнению подмосковных депутатов, проект закона активистов содержит множество неточных формулировок с правовой точки зрения, а также фраз, которые можно трактовать неоднозначно.

Решение принять вопрос референдума несоответствующим закону поддержали 37 депутатов, пятеро воздержались.