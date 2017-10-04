В Подмосковье задержаны более 150 нелегальных мигрантов

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили подпольный швейный цех в Подмосковье, где работали 159 нелегальных мигрантов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с УФСБ России по Москве и Московской области при силовой поддержке спецназа ОМОН "Зубр" Росгвардии в результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны 159 иностранных граждан, работавших на нелегальном швейном производстве в Московской области", - сообщила она.
Задержанные, нелегально находящиеся в России, длительное время шили одежду с логотипами известных брендов на профессиональном швейном оборудовании. Полиция изъяла готовую продукцию на 8 млн рублей и 120 единиц швейной техники.
Задержанные привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 ("Нарушение иностранным гражданином (лицом без гражданства) правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ") и ст. 18.10 ("Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ") КоАП РФ. В отношении организаторов производства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 ("Организация незаконной миграции") и ч. 3 ст. 180 ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров") УК РФ.