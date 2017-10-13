Омбудсмен считает коллизией уход учительницы из школы из-за показа фильма "Оно" на уроке

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Преподавательница школы в Балашихинском городском округе Московской области допустила профессиональную ошибку, показав восьмиклассникам по их просьбе на уроке фильм ужасов "Оно", и написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом ТАСС в пятницу сообщила детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова.
"Учительница не была уволена, она ушла по собственному желанию. Она поняла, что допустила такую коллизию, что нарушила нормы с маркировкой фильмов по возрастному цензу", - сказала омбудсмен.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что учительница школы №15 микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха ушла с работы из-за жалобы родителей на показ кинофильма. Пресс-служба администрации муниципалитета подтвердила ТАСС этот факт. Фильм ужасов "Оно" имеет возрастной ценз 18+ и повествует о жертвах злого клоуна Пеннивайза, который похищал и убивал детей.
Министерство образования Московской области отказалось комментировать агентству инцидент, сославшись на то, что школа находится в муниципальном подчинении.
Мишонова положительно оценила мотивы учительницы. "Я прекрасно понимаю, что ей двигало. Очень хочется быть с новым поколением на одной волне, понимать их приоритеты, кумиров и увлечения", - сказала она. При этом возрастной ценз - это рекомендательная, а не наказуемая норма, отметила омбудсмен.
"Мой знакомый, известный кинокритик Антон Долин, комментируя случившееся в Балашихе, сказал, что фильм "Оно" - самое оно для восьмиклассников", - добавила Мишонова. Об этой учительнице хорошо отзываются, у нее положительная репутация, продолжила омбудсмен. "Она с высшим образованием и даже была деканом института в Башкирии. Она продолжит свой профессиональный путь", - сказала Мишонова.