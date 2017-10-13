Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Омбудсмен считает коллизией уход учительницы из школы из-за показа фильма "Оно" на уроке

Москва Московская область
13 октября, 23:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Ранее некоторые СМИ сообщили, что учительница школы №15 микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха ушла с работы из-за жалобы родителей на показ кинофильма

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Преподавательница школы в Балашихинском городском округе Московской области допустила профессиональную ошибку, показав восьмиклассникам по их просьбе на уроке фильм ужасов "Оно", и написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом ТАСС в пятницу сообщила детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова.

"Учительница не была уволена, она ушла по собственному желанию. Она поняла, что допустила такую коллизию, что нарушила нормы с маркировкой фильмов по возрастному цензу", - сказала омбудсмен.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что учительница школы №15 микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха ушла с работы из-за жалобы родителей на показ кинофильма. Пресс-служба администрации муниципалитета подтвердила ТАСС этот факт. Фильм ужасов "Оно" имеет возрастной ценз 18+ и повествует о жертвах злого клоуна Пеннивайза, который похищал и убивал детей.

Министерство образования Московской области отказалось комментировать агентству инцидент, сославшись на то, что школа находится в муниципальном подчинении.

Мишонова положительно оценила мотивы учительницы. "Я прекрасно понимаю, что ей двигало. Очень хочется быть с новым поколением на одной волне, понимать их приоритеты, кумиров и увлечения", - сказала она. При этом возрастной ценз - это рекомендательная, а не наказуемая норма, отметила омбудсмен.

"Мой знакомый, известный кинокритик Антон Долин, комментируя случившееся в Балашихе, сказал, что фильм "Оно" - самое оно для восьмиклассников", - добавила Мишонова. Об этой учительнице хорошо отзываются, у нее положительная репутация, продолжила омбудсмен. "Она с высшим образованием и даже была деканом института в Башкирии. Она продолжит свой профессиональный путь", - сказала Мишонова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Совфеде назвали недружественным решение Турции не пускать корабли из портов Крыма
2
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей
3
Власти Москвы назвали пять округов, где применят проекты архитекторов для реновации
4
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
5
На Украине задержали делегацию Комсомола, направлявшуюся на Фестиваль молодежи в Сочи
6
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
7
Омбудсмен считает коллизией уход учительницы из школы из-за показа фильма "Оно" на уроке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама