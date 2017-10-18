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Домодедово и Ногинск стали аутсайдерами по раздельному сбору мусора в Подмосковье

Москва Московская область
18 октября, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Неудовлетворительные темпы реализации проекта также зафиксированы на территории Подольска

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Городской округ Домодедово и Ногинский район возглавили тройку отстающих муниципалитетов Московской области по внедрению раздельного сбора мусора в регионе в рамках пилотного проекта. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Власти Московской области отобрали для пилотного внедрения раздельного сбора мусора в 2017 году 13 муниципалитетов: Балашиху, Домодедово, Долгопрудный, Дубну, Ивантеевку, Красногорск, Мытищи, Ногинск, Озеры, Подольск, Солнечногорск, Химки и Шатуру. Все они должны завершить работу до конца 2017 года, сообщал ранее Минэкологии области. Остальные 52 муниципалитета должны внедрить раздельный сбор мусора ко второй половине 2018 года.

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"Пока неудовлетворительные темпы реализации проекта на территории Подольска, Ногинска и Домодедова. У Домодедова - 5% [степень перехода на новую систему], Ногинска - 7%", - сообщили в пресс-службе министерства.

"Министерство будет оказывать всю необходимую методическую и информационную помощь муниципальным образованиям и надеяться на активизацию работы. Будет продолжены практика проведения видеоконференций, а также рейдовых мероприятий", - процитировали в пресс-службе министра экологии Подмосковья Александра Когана.

Раздельный сбор мусора в регионе на этом этапе основан на двухконтейнерном принципе. В контейнер синего цвета будет собираться так называемый сухой мусор, который можно переработать, - бумага, картон, стекло, железо, пластик, а в серый - пищевые отходы. Цветовая гамма будет одинаковой всем регионе.

Лидерами по переходу на новую систему сейчас являются Дубна, Мытищи и Ивантеевка, по сведениям Минэкологии.

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