Домодедово и Ногинск стали аутсайдерами по раздельному сбору мусора в Подмосковье

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Городской округ Домодедово и Ногинский район возглавили тройку отстающих муниципалитетов Московской области по внедрению раздельного сбора мусора в регионе в рамках пилотного проекта. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Власти Московской области отобрали для пилотного внедрения раздельного сбора мусора в 2017 году 13 муниципалитетов: Балашиху, Домодедово, Долгопрудный, Дубну, Ивантеевку, Красногорск, Мытищи, Ногинск, Озеры, Подольск, Солнечногорск, Химки и Шатуру. Все они должны завершить работу до конца 2017 года, сообщал ранее Минэкологии области. Остальные 52 муниципалитета должны внедрить раздельный сбор мусора ко второй половине 2018 года.

"Пока неудовлетворительные темпы реализации проекта на территории Подольска, Ногинска и Домодедова. У Домодедова - 5% [степень перехода на новую систему], Ногинска - 7%", - сообщили в пресс-службе министерства.

"Министерство будет оказывать всю необходимую методическую и информационную помощь муниципальным образованиям и надеяться на активизацию работы. Будет продолжены практика проведения видеоконференций, а также рейдовых мероприятий", - процитировали в пресс-службе министра экологии Подмосковья Александра Когана.

Раздельный сбор мусора в регионе на этом этапе основан на двухконтейнерном принципе. В контейнер синего цвета будет собираться так называемый сухой мусор, который можно переработать, - бумага, картон, стекло, железо, пластик, а в серый - пищевые отходы. Цветовая гамма будет одинаковой всем регионе.

Лидерами по переходу на новую систему сейчас являются Дубна, Мытищи и Ивантеевка, по сведениям Минэкологии.