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Движение электричек на участке Киевского направления МЖД полностью восстановлено

Москва Московская область
27 декабря, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Причиной сбоя стала техническая неисправность, в результате которой произошла остановка двух пригородных и одного пассажирского поездов

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на участке Апрелевка - Селятино - Бекасово Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) полностью восстановлено после сбоя, произошедшего утром в среду по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники восстановили движение поездов на участке Апрелевка - Селятино - Бекасово Киевского направления МЖД по всем путям. Диспетчерский аппарат МЖД прилагает максимальные усилия, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и ввести их в график", - говорится в сообщении.

Количество поездов, которые идут с опозданием, а также время задержек, не уточняется.

Ранее сообщалось, что сбой в движении произошел из-за остановки двух пригородных и одного пассажирского поездов из-за технической неисправности.

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