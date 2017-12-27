Движение электричек на участке Киевского направления МЖД полностью восстановлено

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на участке Апрелевка - Селятино - Бекасово Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) полностью восстановлено после сбоя, произошедшего утром в среду по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники восстановили движение поездов на участке Апрелевка - Селятино - Бекасово Киевского направления МЖД по всем путям. Диспетчерский аппарат МЖД прилагает максимальные усилия, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и ввести их в график", - говорится в сообщении.

Количество поездов, которые идут с опозданием, а также время задержек, не уточняется.

Ранее сообщалось, что сбой в движении произошел из-за остановки двух пригородных и одного пассажирского поездов из-за технической неисправности.