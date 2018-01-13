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В Подмосковье мужчина погиб под колесами электрички

Москва Московская область
13 января, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Сообщается, что электропоезд, следовавший по маршруту "Можайск - Москва" смертельно травмировал мужчину 1991 года рождения

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Электричка насмерть сбила мужчину на станции Дорохово Смоленского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"По данным следствия, 13 января примерно в 17:13 мск в районе станции Дорохово проходящим электропоездом сообщением "Можайск - Москва" смертельно травмирован мужчина 1991 года рождения", - сообщила она.

По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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