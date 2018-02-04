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Автомобиль столкнулся с электричкой на переезде в Подмосковье

Москва Московская область
4 февраля, 13:42 дата обновления: 4 февраля, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Автомобилист нарушил правила дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда и столкнулся с пригородным поездом в Московской области. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Локомотивная бригада заметила машину и применила экстренное торможение, что позволило смягчить последствия столкновения, отмечается в сообщении.

Полиция Подмосковья проводит проверку в связи с ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Электропоезд Москва - Дубна совершил столкновение с автомобилем "Мицубиси" на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе 8-го км автодороги Дмитров - Орудьево - Жуковка", - отметили в ведомстве.

Водитель иномарки выехал на нерегулируемый переезд, оборудованный световыми и звуковыми сигналами. В результате столкновения он пострадал и с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Пассажиры электрички и локомотивная бригада не пострадали. Полиция Подмосковья по данному факту проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

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