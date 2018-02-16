Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более тысячи новых рабочих мест создали в Рузе в 2017 году

Москва Московская область
16 февраля, 19:04 UTC+3

Отмечается, за два года в городе открыли девять новых промышленных предприятий, которые обеспечили работой 305 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

РУЗА /Московская область/, 16 февраля. /ТАСС/. Более 1 тыс. новых рабочих мест появились в 2017 году в Рузе (Московская область), сообщил в пятницу глава городского округа Максим Тарханов, выступая с ежегодным отчетом перед жителями.

"В 2017 году создано 1 тыс. 134 новых рабочих места на крупных предприятиях и в малом бизнесе, что позволило снизить уровень безработицы с 0,91% до 0,73%", - сказал он.

По словам Тарханова, местные власти продолжают создавать условия для открытия на территории города новых промышленных предприятий. Если в 2016 году их появилось три, то в 2017 году - шесть, сказал он. Эти предприятия обеспечили работой 305 человек.

Средний размер заработной платы на крупных и средних предприятиях города, по словам главы города, за 11 месяцев прошлого года составил 46 тыс. 579 рублей. "Объем инвестиций по полному кругу предприятий и организаций, по предварительным данным, составляет более 10 млрд рублей с темпом роста 106,1%", - сказал Тарханов.

Он также сообщил, что в 2017 году количество малых предприятий увеличилось в Рузе на 549 и составило 2 тыс. 545, а доля их оборота в экономике округа достигла 31% (годом ранее была на уровне 30%). "При этом сумма налоговых поступлений в местный бюджет увеличилась со 148 млн руб. в 2016 году до 162 млн в 2017 году, или на 9,3%", - сказал Тарханов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
2
МВД хочет лишать прав за нарушение одних и тех же пунктов ПДД более трех раз за год
3
Бережная: судьба олимпийской чемпионки Пхёнчхана фигуристки Савченко достойна экранизации
4
Госдума приняла президентский закон о повышении МРОТ с 1 мая 2018 года
5
Эксперты: ВТБ придется разработать новую стратегию развития "Магнита"
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Куратор утверждает, что погибшая в детском саду девочка была под присмотром воспитателей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама