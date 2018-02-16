Более тысячи новых рабочих мест создали в Рузе в 2017 году

РУЗА /Московская область/, 16 февраля. /ТАСС/. Более 1 тыс. новых рабочих мест появились в 2017 году в Рузе (Московская область), сообщил в пятницу глава городского округа Максим Тарханов, выступая с ежегодным отчетом перед жителями.

"В 2017 году создано 1 тыс. 134 новых рабочих места на крупных предприятиях и в малом бизнесе, что позволило снизить уровень безработицы с 0,91% до 0,73%", - сказал он.

По словам Тарханова, местные власти продолжают создавать условия для открытия на территории города новых промышленных предприятий. Если в 2016 году их появилось три, то в 2017 году - шесть, сказал он. Эти предприятия обеспечили работой 305 человек.

Средний размер заработной платы на крупных и средних предприятиях города, по словам главы города, за 11 месяцев прошлого года составил 46 тыс. 579 рублей. "Объем инвестиций по полному кругу предприятий и организаций, по предварительным данным, составляет более 10 млрд рублей с темпом роста 106,1%", - сказал Тарханов.

Он также сообщил, что в 2017 году количество малых предприятий увеличилось в Рузе на 549 и составило 2 тыс. 545, а доля их оборота в экономике округа достигла 31% (годом ранее была на уровне 30%). "При этом сумма налоговых поступлений в местный бюджет увеличилась со 148 млн руб. в 2016 году до 162 млн в 2017 году, или на 9,3%", - сказал Тарханов.