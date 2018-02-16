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Инвестор реконструкции подмосковной усадьбы "Любвино" получит право ее льготной аренды

Москва Московская область
16 февраля, 22:50 UTC+3 РУЗА область/ 16, февраля. /ТАСС

По итогам торгов проект реконструкции будет реализовывать ООО "Металер", сообщил глава Рузского городского округа Максима Тарханов

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РУЗА /Московская область/, 16 февраля. /ТАСС/. Инвестор реконструкции усадьбы "Любвино" в подмосковной Рузе получит право ее льготной аренды на 49 лет. Об этом сообщил в пятницу глава городского округа Максим Тарханов, выступая с ежегодным отчетом перед жителями.

"По условиям губернаторской программы инвестор обязан восстановить объект культурного наследия в течение семи лет, затем он получает право льготной аренды на 49 лет по схеме "один метр за один рубль", - сказал он. Тарханов отметил, что по итогам торгов проект реконструкции будет реализовывать ООО "Металер".

Как ожидается, помимо реставрации самого архитектурного ансамбля усадьбы подрядчик обязан оборудовать здесь большой парк, где станет возможным организовывать различные мероприятия. Также после реконструкции в "Любвино" должны появиться ресторан и мини-гостиница.

Усадьба "Любвино" была построена в 1911 году и до революции принадлежала Любови Пыльцовой - младшей из четырех дочерей известного промышленника, купца и мецената Герасима Хлудова. После революции в здании разместилась детская оздоровительная школа, которая просуществовала до 2006 года. Последние десять лет усадьба была заброшена.

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