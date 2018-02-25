Пункт временного размещения открыт для жильцов горящего дома в подмосковном Рошале

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме в городском округе Рошаль Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"В 21:27 мск поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Московская область, городской округ Рошаль, улица Урицкого, дом 68. Для размещения жителей предусмотрен пункт временного размещения (ПВР) в общежитии Рошальского химико-технологического колледжа", - сказали в ведомстве.
Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 200 кв. метров в 22:12 мск, производится проливка очага.
Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
В тушении принимают участие 39 человек и 11 единиц техники.