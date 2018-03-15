Общественный транспорт в Подмосковье работает без сбоев, несмотря на снегопад

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Общественный транспорт в Московской области сейчас работает в штатном режиме, несмотря на начавшийся в регионе утром в четверг снегопад. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"О сбоях информация не поступала. Общественный транспорт работает в штатном режиме", - сообщили в пресс- службе.

Ранее управление МЧС по Московской области предупредило о неблагоприятной погоде 15 марта в Подмосковье.

По данным спасателей, в области в течение суток ожидается обильный мокрый снег, метель до 15 м/с и гололедица.

К вечеру температура воздуха опустится до минус 7-10°С.