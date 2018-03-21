Власти Рузы считают, что праздник 690-летия даст новый толчок к развитию городского округа

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Празднование 690-летия Рузы даст новый толчок к развитию городского округа. Об этом сообщил в среду ТАСС глава округа Максим Тарханов.

"690-летие Рузы мы рассматриваем не просто как юбилей, а как большой инфраструктурный проект, это не просто празднование юбилея, для нас очень важно дать новый толчок развитию", - сказал он. В частности, глава округа рассказал, что благодаря областной программе в этом году будут благоустроены четыре общественные территории - зона отдыха около Георгиевского пруда, площадь перед Центром культуры и искусств, пешеходная зона "Рузский Арбат", а также площадь у здания окружной администрации. Кроме того, власти намерены работы в исторической части города, привести в порядок фасады.

"Ранее на форуме малых городов президент РФ Владимир Путин призвал, несмотря на скромные размеры муниципалитетов, становиться значительными культурными центрами, городами, в которых престижно жить и из которых не хочется уезжать", - продолжил Тарханов.

Он убежден, что, когда в Рузе будут реализованы все намеченные на текущий год планы, Руза станет именно таким городом. "Мы можем доказать, что, несмотря на, может быть, небольшую площадь города, он может и должен быть большим центром и с точки зрения туризма, и с точки зрения культуры, и с точки зрения экономики", - сказал Тарханов.

Молодежная акция

В этой связи глава округа рассказал также об акции #ПУТИНВРУЗЕ, которая была запущена в социальных сетях местными молодежными активистами и направлена на то, чтобы пригласить главу государства на празднование 690-летия города. "В акции принимают участие уже 40 жителей, главным призом для победителя станет поездка в Сочи на двоих на три дня", - пояснил Тарханов, подчеркнув, что конкурс роликов продлится до 1 августа.

Памятник Ивану Калите

Ранее глава округа сообщал ТАСС, что к юбилею города в Рузе планируется установить памятник Ивану Калите, заложившему основу объединения русских земель вокруг Москвы. "Историки отмечают, что великий князь Иван Данилович Калита мог быть уроженцем Рузского края", - отметил глава округа. По его словам, сам памятник, создающийся за счет инвестора, будет готов в августе.

Горнолыжный курорт

Еще одной точкой притяжения туристов и спортсменов должен стать горнолыжный курорт, который планируется обустроить на месте бывшего полигона ТБО "Аннино", закрытого в конце 2016 года. В Рузе уже состоялись публичные слушания по проекту рекультивации полигона.

"Проектировщик рекультивации полигона "Аннино" предложил концепцию, согласно которой после завершения всех работ его можно вовлечь в хозяйственный оборот, обустроив здесь горнолыжный курорт местного значения", - отметил Тарханов.