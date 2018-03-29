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Кладбища в Подмосковье приведут в порядок перед Вербным воскресеньем

Москва Московская область
29 марта, 15:57 UTC+3

Администрации кладбищ предстоит убрать мусор, а также установить на территории баки с водой для технических нужд и емкости с песком для благоустройства

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Все кладбища Московской области приведут в порядок к дням массового посещения - Вербному воскресенью, которое в этом году приходится на 1 апреля, а также к Пасхе (8 апреля) и Радонице (17 апреля). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

"Все 1616 кладбищ, находящихся в ведении Московской области, должны быть приведены в порядок, то есть в соответствие с действующим на территории региона порядком деятельности кладбищ и крематориев", - приводятся в сообщении слова министра потребрынка Владимира Посаженникова.

По его словам, администрациям кладбищ предстоит наладить работу в праздники, мусор должны будут убрать, на территории необходимо установить баки с водой для технических нужд и емкости с песком для благоустройства. Также требуется обязательно расчистить подъездную дорогу к захоронениям.

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