Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подмосковное отделение ОНФ требует ликвидировать незаконную свалку под Сергиевым Посадом

Москва Московская область
29 марта, 22:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Эксперты проекта ОНФ "Генеральная уборка" проинспектировали песчаный карьер рядом с деревней Зубцово, куда арендатор земельных участков начал свозить необеззараженные жидкие отходы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Активисты подмосковного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в Генпрокуратуру, в Следственный комитет и профильные ведомства с требованием закрыть незаконную свалку, расположенную в Сергиево-Посадском районе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в четверг.

"Эксперты проекта ОНФ "Генеральная уборка" после жалобы местных жителей проинспектировали незаконный песчаный карьер в Сергиево-Посадском районе рядом с деревней Зубцово, куда арендатор земельных участков начал незаконно свозить необеззараженные жидкие отходы", - сообщили в пресс-службе.

"По итогам рейда эксперты ОНФ направили обращение в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Росприроднадзор, Россельхознадзор и Рослесхоз с требованием принять меры", - отмечается в документе.

По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова, сливаемые на территорию свалки жидкие отходы могут принести вред экологии "из-за того, что карьер не оборудован для приема таких отходов, есть опасность, что вредные вещества могут попасть в водоемы и грунтовые воды".

Проект ОНФ "Генеральная уборка" направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. В рамках проекта запустили открытый сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором можно отмечать место нелегального складирования мусора или незаконную свалку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить
2
Bloomberg: вещание RT в Вашингтоне будет прекращено в ночь на 1 апреля
3
Случаи массовой высылки иностранных дипломатов из СССР и РФ. Досье
4
Эксперт: США могут закрыть консульство РФ в Нью-Йорке и ввести новые санкции
5
Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро
6
Москва требует от Хантсмана разъяснений его слов о возможности ареста госактивов РФ в США
7
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама