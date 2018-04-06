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Мужчина погиб под колесами электрички на юго-востоке Подмосковья

Москва Московская область
6 апреля, 21:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Еще одного человека доставили в больницу

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мужчина погиб под колесами электрички на юго-востоке Подмосковья, еще одного госпитализировали. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На перегоне Бронницы - Фаустово в районе 66-го км Казанского направления Московской железной дороги скоростной электропоезд Москва - Рязань 2 совершил наезд на двух мужчин", - сказал собеседник агентства. В результате ЧП один из мужчин от полученных травм, несовместимых с жизнью, погиб на месте, второго доставили в ближайшую больницу бригадой "скорой помощи".

На место выехали сотрудники транспортной полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной инцидента мог стать переход железнодорожных путей в неположенном для этого месте.

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