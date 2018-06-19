Жители Подмосковья смогут сообщить о ямах во дворах через мобильное приложение

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Московской области создадут мобильное приложение "Ямы во дворах" для системной работы по ремонту дорожного полотна дворовых территорий. Об этом сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр ЖКХ Евгений Хромушин.

"Мы совместно с Минтрансом разработали решение для того, чтобы устранить ямы во дворах, используя приложение, которое сейчас эффективно работает по устранению ям на дорогах. Житель фиксирует яму, загружает ее в мобильное приложение, мы ее передаем к исполнению в муниципалитет. Выполнение контролирует Госадмтехнадзор", - сказал Хромушин.

Он уточнил, что ремонт выявленных ям во дворах должен завершиться до 15 августа текущего года.