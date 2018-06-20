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"РТ-Инвест" в Подмосковье будет перерабатывать органические отходы в грунт

Москва Московская область
20 июня, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Полученный грунт будут использовать для благоустройства обочин дорог

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Крупнейший оператор по вывозу мусора в Московской области "РТ-Инвест" будет перерабатывать органические отходы в технический грунт, которым можно будет благоустраивать обочины дорог. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Андрей Шипелов.

"Инфраструктура, которую мы построим, позволит выделить органику, она составит до 20-25% от объема смешанной корзины. Если удастся, все отходы Москвы и Московской области переработаем, такого технического грунта будет порядка 2 млн тонн в год. Органика будет перерабатываться в <…> удобрение или технологический грунт. Он подходит для благоустройства дворов, территорий и отсыпки обочин дорог", - сказа Шипелов.

Он выразил надежду, что может появиться региональная программа, которая позволит централизованно использовать такой технический грунт для благоустройства дорог и других территорий.

Ранее сообщалось, что по итогам конкурсного отбора региональных операторов в Подмосковье "РТ-Инвест" с января 2019 года возьмет под контроль три из семи кластеров - Рузский, Каширский и Сергиево-Посадский. По подсчетам компании, она будет вывозить более 60% мусора Московской области.

С 2019 года Московская область перейдет на раздельный сбор мусора. Система будет реализована по принципу сортировки на два бака: в синий для "чистых" отходов жители должны складывать пригодные для переработки фракции, в серый для "грязных" - органический и неперерабатываемый мусор.

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