Зарядка электромобилей в Подмосковье станет частично платной

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Московской области в текущем году планируют начать в качестве теста переводить станции для зарядки электромобилей на платную основу, сообщил в четверг журналистам министр энергетики региона Леонид Неганов.

Сейчас в Подмосковье можно заряжать электрокары бесплатно.

"В этом году мы бы хотели уже ввести платность этой услуги, потому что количество электромобилей у нас растет. В дальнейшем мы не сможем содержать эту инфраструктуру бесплатно. Поэтому сейчас уже нужно понять, какой формат взаимодействия оптимальный - оплата через киловатты, оплата через минуты. В этом году уже будем тестировать", - сказал Неганов.

Он добавил, что для полноценного перехода на платную основу и определения тарифа потребуется урегулировать вопрос в федеральном законодательстве. По его словам, цены на станциях для быстрой зарядки электрокаров будут выше, чем на обычных. "Я считаю, что это [стоимость зарядки электромобилей] должно быть дешевле, чем бензин", - отметил министр.

Ранее Минэнерго Подмосковья сообщало, что до конца 2018 года в регионе заработают 10 станций для быстрой зарядки электромобилей. Все они будут отечественного производства, мощностью 50 киловатт и обеспечат зарядку электромобиля с 0 до 80% за 20 минут. Кроме того, 200 "умных" опор освещения с интегрированными в них зарядными установками для электротранспорта появятся в подмосковных дворах, первые - в 2018 году.