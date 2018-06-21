Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зарядка электромобилей в Подмосковье станет частично платной

Москва Московская область
21 июня, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В настоящее время в регионе можно заряжать электрокары бесплатно

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Московской области в текущем году планируют начать в качестве теста переводить станции для зарядки электромобилей на платную основу, сообщил в четверг журналистам министр энергетики региона Леонид Неганов.

Сейчас в Подмосковье можно заряжать электрокары бесплатно.

"В этом году мы бы хотели уже ввести платность этой услуги, потому что количество электромобилей у нас растет. В дальнейшем мы не сможем содержать эту инфраструктуру бесплатно. Поэтому сейчас уже нужно понять, какой формат взаимодействия оптимальный - оплата через киловатты, оплата через минуты. В этом году уже будем тестировать", - сказал Неганов.

Он добавил, что для полноценного перехода на платную основу и определения тарифа потребуется урегулировать вопрос в федеральном законодательстве. По его словам, цены на станциях для быстрой зарядки электрокаров будут выше, чем на обычных. "Я считаю, что это [стоимость зарядки электромобилей] должно быть дешевле, чем бензин", - отметил министр.

Ранее Минэнерго Подмосковья сообщало, что до конца 2018 года в регионе заработают 10 станций для быстрой зарядки электромобилей. Все они будут отечественного производства, мощностью 50 киловатт и обеспечат зарядку электромобиля с 0 до 80% за 20 минут. Кроме того, 200 "умных" опор освещения с интегрированными в них зарядными установками для электротранспорта появятся в подмосковных дворах, первые - в 2018 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первый канал объяснил отсутствие в сетке программы Познера с Эдуардом Лимоновым
2
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
3
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
4
Сечин назвал причины роста цен на бензин
5
Сбербанк изменит свою программу лояльности
6
Томские ученые разработали тест для выявления предрасположенности студентов к наркомании
7
Мэрия Москвы не согласовала митинги против повышения пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости