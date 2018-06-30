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МЧС предупредило о высокой пожарной опасности во время жары в Подмосковье

Москва Московская область
30 июня, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Спасатели отметили, что в условиях пожарной опасности нельзя разводить костры в лесу и на торфяниках

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области предупреждает о высоком уровне пожарной опасности в субботу.

"Согласно прогноза Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня местами в Московской области сохранится высокая пожароопасность четвертого класса", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

В главке напомнили, что в условиях высокой пожарной опасности нельзя разводить костры в лесу и на торфяниках, в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Также не следует бросать горящие спички и окурки. "Территория вокруг места для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 м от хвойных деревьев, валежника, порубочных остатков других легковоспламеняющихся материалов", - отметили в главке.

В Москве и Подмосковье в субботу ожидается жаркая погода с температурой воздуха до плюс 27 градусов. Кроме того, в выходные прогнозируются грозовые дожди с порывами ветра до 20 м/с.

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