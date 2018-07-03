Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Централизованное водоснабжение в Подмосковье полностью обеспечат чистой водой в 2018 году

Москва Московская область
3 июля, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства региона Евгения Хромушина, с 2013 года 1,5 млн жителей Московской области были обеспечены чистой питьевой водой

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Все централизованные системы водоснабжения Московской области будут переведены на источники чистой питьевой воды по итогам 2018 года. Об этом в ходе заседания правительства Московской области во вторник заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

Министр в ходе заседания докладывал о промежуточных итогах программы по строительству новых и реконструкции старых водозаборных узлов и станций обезжелезивания воды.

"С 2013 года 1,5 млн жителей Московской области были обеспечены чистой питьевой водой. У нас в планах завершить 2018 год с уровнем 94% (обеспеченность жителей Подмосковья чистой водой - прим. ТАСС). Это означает, что у нас все централизованные системы водоснабжения Московской области будут обеспечены на источниках чистой питьевой воды", - сказал он.

Хромушин пояснил, что оставшиеся 6% населения Подмосковья приходятся на небольшие поселения по 100-200 человек, где строить станции обезжелезивания нецелесообразно. По его словам, в дальнейшем будут прорабатываться варианты, как их тоже обеспечить чистой питьевой водой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
3
Генштаб Украины усмотрел опасность в почетных наименованиях воинских формирований РФ
4
В РЖД заявили, что продолжат закупать плацкартные вагоны
5
Японские футболисты оставили записку на русском языке в раздевалке после матча в Ростове
6
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
7
В МИД назвали возможным создание в России альтернативного интернета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости