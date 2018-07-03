Централизованное водоснабжение в Подмосковье полностью обеспечат чистой водой в 2018 году

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Все централизованные системы водоснабжения Московской области будут переведены на источники чистой питьевой воды по итогам 2018 года. Об этом в ходе заседания правительства Московской области во вторник заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

Министр в ходе заседания докладывал о промежуточных итогах программы по строительству новых и реконструкции старых водозаборных узлов и станций обезжелезивания воды.

"С 2013 года 1,5 млн жителей Московской области были обеспечены чистой питьевой водой. У нас в планах завершить 2018 год с уровнем 94% (обеспеченность жителей Подмосковья чистой водой - прим. ТАСС). Это означает, что у нас все централизованные системы водоснабжения Московской области будут обеспечены на источниках чистой питьевой воды", - сказал он.

Хромушин пояснил, что оставшиеся 6% населения Подмосковья приходятся на небольшие поселения по 100-200 человек, где строить станции обезжелезивания нецелесообразно. По его словам, в дальнейшем будут прорабатываться варианты, как их тоже обеспечить чистой питьевой водой.