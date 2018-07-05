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Природный заказник в Подмосковье реорганизуют и переименуют в "Красностанское Москворечье"

Москва Московская область
5 июля, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Площадь особо охраняемой природной территории увеличат с почти 3 тыс. до 4,4 тыс. га

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Особо охраняемая природная территория "Долина Москвы-реки между деревнями Красный Стан и Старо-Николаево", расположенная недалеко от городов Руза и Можайск, будет расширена и получит название "Красностанское Москворечье" после утверждения соответствующих документов правительством региона. Об этом в четверг сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

"Министерством экологии и природопользования Московской области подготовлены документы по реорганизации и переименовании особо охраняемой природной территории областного значения "Долина Москвы-реки между деревнями Красный Стан и Старо-Николаево", расположенной в 4 км к югу от города Руза и в 8,5 км к северо-востоку от города Можайск", - говорится в сообщении.

Как рассказал пресс-службе министерства руководитель природоохранного ведомства Московской области Александр Коган, после утверждения правительством региона заказник будет носить имя "Красностанское Москворечье", а его площадь увеличится с почти 3 тыс. до 4,4 тыс. га.

Отмечается, что на территории государственного заказника встречаются редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Московской области, в том числе любка зеленоцветковая и шалфей клейкий, а также сохранилось единственное в Московской области место обитание пыльцеголовника длиннолистного. Кроме того, заказник богат местами обитания десятков видов птиц, а в еловых лесах встречается кедровка - вид, занесенный в Красную книгу Московской области.

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