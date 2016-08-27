Участок серой ветки московского метро закроют для пассажиров на два дня

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Участок Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро от станции "Владыкино" до станции "Савеловская" будет временно закрыт для пассажиров 27 и 28 августа. Как сообщили в пресс-службе подземки, это связано с подключением технологического оборудования на строящемся участке Люблинско-Дмитровской линии.
"Поезда будут курсировать только на участках от станции "Алтуфьево" до "Владыкино" и от станции "Савеловская" до "Бульвара Дмитрия Донского", - уточнили в пресс-службе.
В субботу, а также в воскресенье для пассажиров будут закрыты станции "Дмитровская", "Тимирязевская" и "Петровско-Разумовская". "В обычном режиме метрополитен возобновит работу станций для входа и выхода пассажиров 29 августа в 05:30 утра", - уточнили в пресс-службе.
Для удобства пассажиров будут пущены четыре компенсационных автобусных маршрута. "Бесплатные автобусы обеспечат перевозку пассажиров закрывающихся станций Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена 27 и 28 августа. Компенсационные маршруты позволят не только связать станции закрытого участка, но и обеспечить проезд горожан к соседним линиям метро", - сообщили в Мосгортрансе.
Закрытый участок от станции "Владыкино" до станции "Савеловская" продублирует компенсационный маршрут "М". Бесплатные автобусы будут следовать с 30-секундными интервалами. Автобусы других компенсационных маршрутов будут курсировать между станциями "серой" ветки и соседних линий с пятиминутными интервалами.
В работе на маршрутах будут задействованы 190 автобусов. На время закрытия участка метро также будет увеличено количество троллейбусов, следующих по маршруту №73.