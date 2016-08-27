МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в столице.
"С 20:00 мск 27 августа до 21:00 мск 28 августа в Москве местами ожидается усиление западного и северо- западного ветра, порывы 14-19 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, падение деревьев. Спасатели просят москвичей быть осторожными и соблюдать меры безопасности.