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В течение сентября объявлять станции в московском метро будут дети

Москва
29 августа, 13:13 UTC+3
Акция призвана напомнить горожанам о возможности опеки над сиротами, оставленным без попечения родителей
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Социальная акция "Детские голоса в метро" стартует в понедельник в Московском метрополитене. Как сообщили в пресс-службе подземки, в рамках этого проекта в поездах столичного метро, на эскалаторах и в вестибюлях станций зазвучат детские голоса, музыка и песни, а в Центре профориентации пройдет выставка рисунков.

"Акция призвана напомнить горожанам о возможности опеки над сиротами, оставленным без попечения родителей. В течение сентября в поддержку социального проекта на каждую линию Московского метрополитена запустят по одному составу, названия станций в которых будут объявлять детские голоса", - уточнили в пресс-службе. Запись объявлений прошла при поддержке известного ансамбля "Непоседы" в радиостудии Московского метрополитена "РИОМА" в июле.

В течение лета воспитанники детских учреждений города Москвы принимали участие в городском конкурсе детского рисунка "Столичный транспорт". Среди работ были отобраны 40 лучших иллюстраций подвижного состава столицы. Горожане смогут бесплатно познакомиться с детским творчеством в Центре профориентации Московского метрополитена. Выставка будет работать ежедневно на протяжении всего сентября с 10:00 до 18:00 мск.

В поддержку акции "Детские голоса в метро" Московский метрополитен также выпустит лимитированную серию билетов "Единый" тиражом 600 тыс. экземпляров с изображением сердца в руках взрослого и ребенка. Узнать дополнительную информацию о социальном проекте пассажиры смогут по ссылкам, размещенным на информационных плакатах в вестибюлях и на платформах станций.

Информирование москвичей и гостей столицы будет проходить также и по радио московского метро. На эскалаторах и в вестибюлях станций будет организована трансляция тематических детских песен и стихов, самая узнаваемая из которых - "Песня мамонтенка" Владимира Шаинского.

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