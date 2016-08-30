Инспекторы АМПП начали фиксировать стоянку под запрещающими знаками

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пешие инспекторы ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) начали фиксировать нарушения правил остановки и стоянки. Речь идет о парковке под запрещающими знаками, уточняется на сайте столичной мэрии.
"Инспекторы АМПП по своим профессиональным обязанностям занимаются проверкой оплаты стоянки: фиксируют номера автомобилей на территории платных парковок. Стоянку под запрещающими знаками они выявляют попутно - с помощью приложения "Помощник Москвы", - отмечается в сообщении. При этом сотрудники АМПП не штрафуют нарушителей, а просто передают информацию в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ), которая и выписывает постановления о штрафе.
Штраф за остановку или стоянку под запрещающими знаками составляет 3 тыс. руб., за неоплаченную парковку- 2,5 тыс. руб.
"Помощник Москвы" - это приложение, которое дает москвичам возможность самим фиксировать нарушения правил парковки с помощью любого современного смартфона.