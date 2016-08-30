Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Салют в честь Дня города в Москве дадут с 32 площадок

Москва
30 августа, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Праздничные залпы начнутся 10 сентября в 22 часа
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Праздничный салют в честь 869-летия Москвы будет дан с 32 площадок. Об этом сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. Он отметил, что салют будет виден во всех районах столицы.

Смотрите также

Москвичи в День города станцуют с Наташей Ростовой и протестируют машину времени
До 10 млн человек примут участие в праздновании Дня города в Москве
Мэр Москвы пообещал хорошую погоду на День города

"Все точки распределены равномерно по территории города, везде праздничный салют будет виден", - сказал Кибовский на заседании президиума городского правительства.

Салют будет дан с 12 общегородских площадок, а также с 20 точек, расположенных в парках. В частности, фейерверки будут запускать с Москворецкой и Лужнецкой набережных, на пустыре на улице Кадырова, на Поклонной горе, в парке Дружбы, на улице Борисовские пруды, в парке им. Горького, в "Сокольниках", в саду "Эрмитаж", в саду имени Баумана, парках "Фили", "Красная Пресня", Бабушкинский, Перовский и других площадках.

Салют начнется одновременно на всех площадках 10 сентября в 22 часа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
9
В московском метро запустили поезд "Союзмультфильм"
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
2
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
3
Источник: начальник МУР Игорь Зиновьев уходит со своего поста
4
Япония будет помогать РФ экономически и без прогресса по территориальному вопросу
5
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
6
На курорте в Доминикане погиб россиянин
7
Правительство вносит в Думу законопроект о садоводстве и дачном хозяйстве
Темы дня
Реклама