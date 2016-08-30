Салют в честь Дня города в Москве дадут с 32 площадок

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Праздничный салют в честь 869-летия Москвы будет дан с 32 площадок. Об этом сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. Он отметил, что салют будет виден во всех районах столицы.
"Все точки распределены равномерно по территории города, везде праздничный салют будет виден", - сказал Кибовский на заседании президиума городского правительства.
Салют будет дан с 12 общегородских площадок, а также с 20 точек, расположенных в парках. В частности, фейерверки будут запускать с Москворецкой и Лужнецкой набережных, на пустыре на улице Кадырова, на Поклонной горе, в парке Дружбы, на улице Борисовские пруды, в парке им. Горького, в "Сокольниках", в саду "Эрмитаж", в саду имени Баумана, парках "Фили", "Красная Пресня", Бабушкинский, Перовский и других площадках.
Салют начнется одновременно на всех площадках 10 сентября в 22 часа.