Мэр Москвы пообещал хорошую погоду на День города

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал обеспечить в День празднования 869-летия столицы хорошую погоду. Об этом он сообщил на заседании президиума городского правительства.

"Погода будет хорошей", - сказал мэр. Ранее сообщалось, что на метеозащиту предусмотрено порядка 85 млн руб.

В этом году День города в столице отметят 10-11 сентября. Солнечную погоду на праздники в Москве традиционно обеспечивает спецавиация ВКС РФ. К вылету готовят 10 самолетов - 9 Ан-12 и Ан-26, а также "разведчик" - Як-42 Росгидромета.

Процесс разгона облаков, называемый специалистами "засеиванием", осуществляется при помощи экологически чистых реагентов (йодистого серебра и мелкодисперстного цемента) на расстоянии до нескольких сотен километров от города.

Работа спецавиации никак не сказывается на графике столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.