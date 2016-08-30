Ухудшение дорожной ситуации ожидается в Москве на этой неделе

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Осложнение дорожного движения в утренние и вечерние часы пик ожидается в Москве на этой неделе. Как сообщил во вторник журналистам замглавы столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Поляков, это связано с окончанием сезона отпусков и подготовкой к новому учебному году.
"В конце августа в Москве наблюдаются затруднения движения на ключевых магистралях города. Это обусловлено резким увеличением числа автомобилей в городе - окончанием сезона отпусков и подготовкой к новому учебному году. Нами был проведен анализ транспортных показателей. По сравнению с прошлой неделей ежесуточное количество автомобилей в городе увеличилось на 60 тыс., в вечерние часы пик на этой неделе загруженность дорог достигала 8-9 баллов", - сказал он.
Также в связи с подготовкой к новому учебному году прогнозируются локальные осложнения дорожного движения в непосредственной близости от крупных торговых центров, цветочных базаров и других мест скопления москвичей. В частности, это Рижский и Киевский цветочные рынки.
Кроме того, в центральной части города продолжаются работы по программе "Моя улица". В связи с этим наблюдаются осложнения в пределах Садового кольца. Основные затруднения в центре будут наблюдаться на Кремлевской набережной, Садовом и Бульварном кольцах, улицах Серафимовича, Полянке и Малой Дмитровке.
"Даже в летний период загруженность на данных участках достигала 7-8 баллов, а в начале сентября можно ожидать увеличение загрузки до 9-10 баллов, - сказал Поляков. - Просим водителей по возможности для поездок по городу пользоваться общественным транспортом и заранее планировать свой маршрут".