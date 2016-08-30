Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

Москва
30 августа, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
По прогнозам синоптиков, до конца дня в Москве пройдет гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы взяли под усиленный контроль объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства из-за ухудшения погоды. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"По прогнозам синоптиков, до конца дня в Москве пройдет гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - уточнил Бирюков. По его словам, городские службы взяли под особый контроль дороги и дворы для недопущения локальных подтоплений. ГУП "Мосводосток" организовал дежурство аварийных бригад в местах возможных скоплений воды.

Смотрите также
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве

Заммэра подчеркнул, что префектам административных округов предписано обратить особое внимание на состояние дворовых территорий, при необходимости принять меры по ликвидации возможных последствий дождей и сильного ветра.

"Из-за шквалистого ветра в повышенную готовность приведены бригады, которые в случае необходимости уберут сломанные и упавшие деревья, рекламные щиты и дорожные знаки", - отметил заммэра. Он обратился к столичным водителям с просьбой в условиях непогоды соблюдать правила дорожного движения и парковки, а к пешеходам - быть предельно внимательными при движении по улицам и тротуарам.

В некоторых районах Москвы, а также в центре города уже идет дождь и слышны грозовые раскаты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Собянин открыл после реставрации корпус Плехановского университета
10
На станции московского метро "Окружная" создадут крупный транспортно-пересадочный узел
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
Выборы-2016
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
2
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
3
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве
4
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
5
Индийский борец получит серебряную медаль ОИ-2012, которой лишен погибший российский атлет
6
Работников гипермаркета "Окей" в Сургуте будут судить за отравление почти 200 человек
7
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
Темы дня
Реклама