Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы взяли под усиленный контроль объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства из-за ухудшения погоды. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"По прогнозам синоптиков, до конца дня в Москве пройдет гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - уточнил Бирюков. По его словам, городские службы взяли под особый контроль дороги и дворы для недопущения локальных подтоплений. ГУП "Мосводосток" организовал дежурство аварийных бригад в местах возможных скоплений воды.
Заммэра подчеркнул, что префектам административных округов предписано обратить особое внимание на состояние дворовых территорий, при необходимости принять меры по ликвидации возможных последствий дождей и сильного ветра.
"Из-за шквалистого ветра в повышенную готовность приведены бригады, которые в случае необходимости уберут сломанные и упавшие деревья, рекламные щиты и дорожные знаки", - отметил заммэра. Он обратился к столичным водителям с просьбой в условиях непогоды соблюдать правила дорожного движения и парковки, а к пешеходам - быть предельно внимательными при движении по улицам и тротуарам.
В некоторых районах Москвы, а также в центре города уже идет дождь и слышны грозовые раскаты.