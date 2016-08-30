Открытие участка салатовой линии метро Москвы значительно снизит загрузку серой ветки

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Запуск северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро разгрузит серую ветку в часы пик почти на 20 тыс. человек. Об этом во вторник журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Открытие участка метро от станции "Марьина Роща" до станции "Селигерская" снизит загрузку действующих пересадочных узлов Серпуховско-Тимирязевской линии с 67,9 тыс. человек в часы пик до 45 тыс. человек", - отметил Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, сооружение северного участка Люблинско-Дмитровской линии обеспечит транспортное обслуживание населения районов Бутырский, Тимирязевский, Бескудниковский, Западное и Восточное Дегунино с численностью населения около 450 тысяч человек.

"Кроме этого, мы снижаем и уровень загрузки Дмитровского шоссе, Огородного проезда, улицы Милашенкова и целого ряда районных проездов", - отметил Хуснуллин.

Заместитель мэра сообщил, что северный участок линии планируется открыть в ближайшее время. Накануне уже состоялось открытие платформы станции "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии.

"Это одна из самых долгожданных станций "салатовой" ветки, которая улучшит транспортную доступность Тимирязевского района. Особенность станции определяет кроссплатформенная пересадка, которая предполагает, что пересесть с одной ветки метро на другую можно на той же платформе, только на противоположной стороне. Среди аналогичных станций столичной подземки - "Китай-город", "Третьяковская" и "Парк Победы", - уточнил глава Стройкомплекса.

Станция метро "Петровско-Разумовская" запроектирована с выходом на Дмитровское шоссе к автовокзалу и к станции Петровско-Разумовская Октябрьской железной дороги с переходом на одноименную действующую станцию Серпуховско-Тимирязевской линии. "Петровско-Разумовская" - трехсводчатая станция глубокого заложения (65 метров). Архитектурно-художественный образ станции построен на выразительных пластических и световых решениях.