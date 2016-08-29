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На станции московского метро "Окружная" создадут крупный транспортно-пересадочный узел

Москва
29 августа, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Он будет включать в себя также станцию Московского центрального кольца, платформу Савеловского направления железной дороги, Северо-Восточную и Северо-Западную хорды
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сегодня осмотрели строящуюся станцию метро "Окружная" северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.

Собянин отметил, что северный радиус это линии улучшит транспортное обслуживание сотен тысяч москвичей. "В этом году будут закончены три станции от "Марьиной рощи" до "Петровско-Разумовской" и еще три станции до "Селигерской" будут закончены в следующем году", - сказал он. По его словам, станция "Окружная" глубокого заложения, однако "основные трудности уже позади".

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Градоначальник также сообщил, что в районе будущей станции метро "Окружная" будет создан крупный транспортно-пересадочный узел, включающий в себя также станцию Московского центрального кольца, платформу Савеловского направления железной дороги, Северо-Восточную и Северо-Западную хорды.

Кроме этого Собянин отметил успешность практики приемки объектов метростроения с участием местных жителей. "Я считаю, что это пойдет на пользу и жителям, и строителям", - подчеркнул мэр.

Артемьев отметил важность соблюдения всех норм безопасности и качества при размещении госзаказа на строительство подобных сложных объектов. "Сегодня, увидев абсолютно великолепную работу по этому сложному комплексу, сделаем для себя определенные выводы", - сказал руководитель ФАС.

Протяженность северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии от "Марьиной Рощи" до "Селигерской" составит почти 14 км. На линии разместятся станции "Бутырская", "Фонвизинская", "Петровско-Разумовская" (с пересадкой на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии), а также станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

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