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На схемах московского метро появятся ближайшие к станциям велодорожки и парки

Москва
29 августа, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
За размещение этой информации москвичи проголосовали на Едином транспортном портале столицы
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Схемы московского метро обновят с учетом пожеланий пассажиров к запуску Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта, добавив, что голосование по выбору объектов, которые могут появиться на новой схеме метро, завершилось на Едином транспортном портале Москвы.

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"В опросе приняло участие порядка 5 тыс. человек. В ТОП-5 ответов, которые набрали больше всего голосов, попали пересадки с МЦК на метро с обозначением расстояния между станциями или времени пересадки, указание станций пересадок на пригородные электрички, а также ближайшие велодорожки и парки", - рассказали в пресс-службе департамента.

Также поступили предложения по нанесению информации о перехватывающих парковках, станциях, приспособленных для проезда маломобильных пассажиров, обозначения наземных пересадок и переходов в так называемом "теплом" контуре.

"Обновленные схемы, созданные с учетом пожеланий пассажиров, появятся в метро уже к концу августа. К моменту запуска движения на Московском центральном кольце они будут обновлены повсюду", - уточнили в пресс-службе. Планируется, что садово-парковые ансамбли столицы будут указаны на картах, расположенных в вестибюлях метрополитена. Другие объекты, за которые проголосовали москвичи, будут нанесены на все схемы, в том числе размещенных в вагонах метро на всех линиях столичной подземки.

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МЦК свяжет воедино не только транспорт столицы: метрополитен, радиальные направления железной дороги, городской наземный транспорт, но и крупнейшие спортивные объекты столицы и садово-парковые ансамбли города. Среди них: усадьбы Михалково, Покровское-Стрешнево, Ботанический сад, ВДНХ, парки "Лосиный остров", "Сокольники", Измайловский парк, Воробьевы горы.

Московское центральное кольцо - это 31 станция, 17 пересадок на метро, 10 пересадок на пригородные электрички. С каждого ТПУ можно будет пересесть на наземный городской пассажирский транспорт. Запуск МЦК будет осуществляться поэтапно. Первый этап запуска состоится 10 сентября текущего года, для жителей Москвы и Подмосковья будут доступны 14 пересадок на метро и 6 пересадок на пригородные электрички. Всего у горожан появится более 350 возможных вариантов пересадок при перемещениях по городу.

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