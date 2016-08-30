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ГИБДД: количество ДТП в Москве из-за града и ливня не увеличилось

Москва
30 августа, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Пробки на дорогах оцениваются в шесть баллов
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Град и ливень, прошедшие в московском регионе, не привели к увеличению количества ДТП на дорогах столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского Управления ГИБДД.

"В настоящий момент на дорогах столицы не отмечено увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Также во время грозы не произошло аварий с пострадавшими", - сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, сервис "Яндекс. Пробки" оценивает затруднение в движении транспорта в городе в шесть баллов.

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