ГИБДД: количество ДТП в Москве из-за града и ливня не увеличилось

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Град и ливень, прошедшие в московском регионе, не привели к увеличению количества ДТП на дорогах столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского Управления ГИБДД.
"В настоящий момент на дорогах столицы не отмечено увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Также во время грозы не произошло аварий с пострадавшими", - сообщили в пресс-службе.
Вместе с тем, сервис "Яндекс. Пробки" оценивает затруднение в движении транспорта в городе в шесть баллов.