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В центре Москвы отремонтируют трехэтажный жилой дом 1928 года постройки

Москва
31 августа, 17:15 UTC+3
В частности, предстоит провести ремонт подвала, балконных плит, кровли и чердака, частичную замену водосточных труб
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта трехэтажного жилого дома, построенного в 1928 году во 2-м Обыденском переулке в Центральном административном округе столицы. Об этом в среду журналистам сообщил глава ведомства Валерий Леонов.

"Дом был построен в 1928 году по индивидуальному проекту. По результатам обследования и поверочных расчетов определен перечень ремонтно-восстановительных мероприятий для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации дома. Среди них - ремонт подвала, балконных плит, кровли и чердака, частичная замена водосточных труб. Существующая планировка помещений сохраняется", - сообщил Леонов.

Он добавил, что в здании будет заменено общедомовое освещение, элементы системы электроснабжения, водоснабжения и канализации (кроме поквартирных разводок), а также полностью заменены системы отопления. Кроме того, в ходе капитального ремонта будет осуществлена замена стояков и участков подвода к газовым приборам с установкой отключающих устройств.

"По итогам государственной экспертизы сметная стоимость проекта снижена на 5,5% от заявленной сметной стоимости", - сказал Леонов.

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