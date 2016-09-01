Тоннель на пересечении Ленинградского шоссе с Панфиловским проспектом откроют в сентябре

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Строительство транспортной развязки на пересечении Ленинградского шоссе и Панфиловского проспекта в Зеленограде завершается. Об этом сообщает сайт столичной мэрии со ссылкой на руководителя департамента строительства Андрей Бочкарева.

"Сейчас на Ленинградском шоссе укладывают асфальт и заканчивают отделку стен тоннеля. Строители с самого начала взяли хороший темп и выдержали его в течение всего периода строительства. Поэтому строительно-монтажные работы на развязке удалось завершить досрочно", - приводит сайт слова Бочкарева.

В сообщении отмечается, что благодаря транспортной развязке перекресток станет разноуровневым. Это позволит убрать светофор и сократить количество заторов. После открытия развязки водителям, чтобы выехать с Льяловского шоссе на Ленинградское в сторону Москвы, нужно будет проехать по тоннелю на Панфиловский проспект, развернуться и съехать на Ленинградку.

Движение в тоннеле под Ленинградским шоссе длиной более 80 м организуют по двум полосам в каждом направлении. Магистраль над тоннелем в этом месте расширят до четырех полос для движения в обе стороны. Льяловское шоссе в этом месте тоже расширят до четырех полос, а количество полос на Панфиловском проспекте увеличится до шести. При подъезде к тоннелю проспект постепенно сужается до четырех полос.

По словам Бочкарева, строители также обустроили почти два километра боковых проездов на этом перекрестке и около четырех километров съездов на дублеры. Для пешеходов под Ленинградкой сделали новый подземный переход с пандусами, а переход под Панфиловским проспектом реконструировали. У всех шести остановок общественного транспорта в зоне развязки теперь есть заездные карманы.

В сообщении подчеркивается, что работы не затронули территорию мемориального комплекса "Штыки" - памятника защитникам Москвы в Великой Отечественной войне. Для его посетителей сделали специальный подъезд и парковку.